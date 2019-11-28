مورينيو «يتآمر» مع جامع كرات ويجلسه على الدكة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

لا تخلو الأمسيات الأوروبية من الإثارة والمتعة سواء في الملعب أو في استوديوهات التحليل أو في الكواليس. ووصفت «الموندو ديبورتيفو» الإسبانية فوز توتنهام بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب الغريم ريال مدريد السابق، بعنوان «مورينيو الوحشي يتآمر مع صبي كرات ليعادل أولمبياكوس» وكتبت: «كرة القدم للمحتالين وللمتنبهين ومورينيو أظهر ذلك مجدداً عندما تعاون مع جامع كرات سارع برمي الكرة إلى سيرج أورييه ومررها الأخير لهاري كين وسجل هدف التعادل 2-2، وقد سارع مورينيو لتحية جامع الكرات وكافأه بإجلاسه على الدكة ثم سارع لمعانقته بعد إعلان الحكم نهاية المباراة بنتيجة 4-2».

فوز توتنهام المثير دفع بيتر كراوتش نجم توتنهام وليفربول السابق للصراخ من شدة الفرح ثم خرج من ستوديو التحليل بعدما فقد صوته فيما أصبح هاري كين، الذي سجل هدفين في المباراة، أسرع لاعب يسجل في تاريخ المسابقة العريقة (20 هدفاً في 24 مباراة) ليكسر بذلك رقم أليساندرو ديل بيررو (20 هدفاً في 26 مباراة) ويتفوق على الأساطير نيستلروي واينزاجي وماريو جوميز.

وتم طرد لاعبين من فريق بروج البلجيكي في مباراة التعادل في الوقت القاتل بهدف كريبين دياتا أمام غلطة سراي التركي (1-1) لأن دياتا خلع قميصه وزميله ركل راية الزاوية بقدمه من شدة الفرح.

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جناح يوفنتوس كان محط أنظار وسائل الإعلام: أولاً بامتعاضه من تمرير زملائه الكرة من بين رجليه أثناء التدريبات وثانياً بارتداء رباط أسود أثناء مباراة الفوز على أتلتيكو مدريد 1-صفر بركلة ديبالا الحرة الرائعة. وقال مشجعون إن شعر رونالدو لا ينزل على عينيه كي يحتاج للرباط وكتب آخر: «لم أتخيل أبدا أن رونالدو سيرتدي رباط الرأس في مباراة»، وكتب آخر: «لا أعتقد أن الرباط يليق بنجم الكرات الذهبية الخمس، فيرناندو توريس هو الوحيد الذي كان رباط الرأس يناسبه، لا أحد غيره ولا حتى بيكهام».

وقال البعض ممن أعجبتهم الفكرة إن رونالدو يسير على خطى بيل زميله السابق في الريال. بيل من جانبه انتشى بتصفيق مدرجات البرنابيو له عندما نفذ ركلة حرة رائعة في الوقت الإضافي اصطدمت بالعارضة ولو نجحت لأهدى فريقه فوزاً ثميناً. أما الظهير البرازيلي مارسيلو فقد أظهر تعاطفه مع مواطنيه من لاعبي باريس سان جيرمان إذ سارع لتقبيل رأس تياجو سيلفا ظهير الفريق الفرنسي بعد التحام معه وفي وقت سابق رصدت كاميرا موفيستار ما قاله مارسيلو لمواطنه نيمار مهاجم سان جيرمان في النفق: «أنت أفضل من مبابي». وفضل توخيل مدرب سان جيرمان الرهان أولاً على مبابي ودي ماريا وإيكاردي قبل أن يزج بالنجم البرازيلي في الشوط الثاني.