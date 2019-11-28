جواو فيليكس يحرز جائزة "الفتى الذهبي" في أوروبا

اسماء السيد - أحرز البرتغالي جواو فيليكس مهاجم أتلتيكو مدريد الاسباني الاربعاء جائزة "الفتى الذهبي" المخصصة لافضل لاعب صاعد دون 21 عاما في أوروبا، والتي تمنحها صحيفة "توتوسبورت" الرياضية الإيطالية.
وتقدم فيليكس على الانكليزي جايدون سانشو (بوروسيا دورتموند الالماني) والالماني كاي هافرتس (باير ليفركوزن).
وخلف المهاجم البرتغالي في سجل الفائزين الهولندي ماتيس دي ليخت مدافع يوفنتوس الإيطالي الذي خاض الموسم الماضي مع اياكس امستردام الهولندي.
وقال في شريط فيديو "هذه المرة الثانية يحرزها لاعب من اتلتيكو مدريد وانا سعيد جدا.. شكرا ايضا لبنفيكا، وخصوصا مدربي برونو لاجي لكل ما قام به من أجلي، ولعائلتي التي وقفت دوما بجانبي".
وانضم فيليكس، البالغ 20 عاما، في الصيف الماضي إلى أتلتيكو مدريد قادما من بنفيكا البرتغالي في صفقة قدرت بنحو 126 مليون يورو في أغلى صفقة للاعب منتقل من الدوري البرتغالي.
وسجل الموسم الماضي 15 هدفا لبنفيكا وثلاثة هذا الموسم لاتلتيكو.
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