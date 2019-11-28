شوقي غريب يتمني انضمام صلاح للمنتخب فى أولمبياد طوكيو

صرح شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي عن أن شهر يونيو المقبل، سيشهد حسم قائمة المنتخب للمشاركة فى أولمبياد طوكيو، حيث انه من المقرر أن تنطلق البطولة يوم 21 يوليو القادم.

وبالستفسار عن مشاكة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى مع المنتخب الأوليمبى؟، فقد أوضح غريب خلال تصريحات تليفزيونية، إن مشاركة صلاح ضمن تشكيل المنتخب في طوكيو تتوقف على رغبة اللاعب نفسه، ومدي رغبته في المشاركة أم لا، مشيرا الي أنه يتمنى أن ينضم صلاح للمنتخب، فهو أحد أفضل 5 لاعبين فى العالم، وفخر للكرة المصري، متابعا حديثه أن مشاركه صلاح مع المنتخب الأولمبى تزيد من قوتنا، وخاصة أن عصر التمثيل المشرف قد انتهى، وهدفنا الفوز بميدالية أولمبية.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر الأولمبي قد استطاع تحقيق الفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف فى النهائى ولأول مرة فى تاريخه يتوج بأمم افريقيا تحت 23 سنة.