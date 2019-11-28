شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد على يلحق ببعثة منتخب الشباب في تونس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلحق الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس ببعثة منتخب الشباب مواليد 2001 فى تونس ، لرئاسة البعثة بعد الانتهاء من بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي نظمتها وفازت بها مصر مؤخرا.
وخاض منتخب الشباب مباراتين حتي الأن في بطولة شمال أفريقيا أمام المغرب وبوركينا فاسو ويتبقي له مباراتين أمام الجزائر غدا الجمعة وتونس الاحد المقبل في أخر مواجهات البطولة.
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