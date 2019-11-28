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جمال محمد على يلحق ببعثة منتخب الشباب في تونس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلحق الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس ببعثة منتخب الشباب مواليد 2001  فى تونس ، لرئاسة البعثة بعد الانتهاء من بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي نظمتها وفازت بها مصر مؤخرا.

وخاض منتخب الشباب مباراتين حتي الأن في بطولة شمال أفريقيا أمام المغرب وبوركينا فاسو ويتبقي له مباراتين أمام الجزائر غدا الجمعة وتونس الاحد المقبل في أخر مواجهات البطولة.

 

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