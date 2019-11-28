شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلى يبدأ الاستعداد لمواجهة زعيم الثغر بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ اليوم الخميس فريق الاسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندرى بالدوري، بعدما فضل الجهاز الفنى إلغاء مران الامس خوفاً من الاجهاد بعد الوصول من الامارات صباحاً .

كان الإسماعيلي قد حقق فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على الجزيرة الإماراتى بثنائية نظيفة فى لقاء العودة الذى أقيم بينهما أمس الثلاثاء، باستاد محمد بن زايد بالإمارات فى دور الـ16 لبطولة العربية، ليتأهل الدراويش لدور الثمانية للبطولة نظرًا لفوزه فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل لا شىء فى لقاء الذهاب.

ويستعد الدراويش مباشرة لمواجهة الاتحاد السكندرى والمؤجلة من الاسبوع السادس لمسابقة الدوري والمقرر لها السبت المقبل على استاد المكس بالإسكندرية.

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و يعيش الاتحاد السكندرى انتعاشة كروية بعد نجاحه فى خطف تذكرة التأهل لدور المجموعات بالبطولة العربية بعد الإطاحة بالمحرق البحرينى بالفوز عليه ذهابًا وإيابًا 3-0 بمجموع المباراتين.

ويعد الفريق السكندرى منافسا محتملا للدراويش بالبطولة العربية أيضا بعدما سبقه فى التأهل لنفس الدور على حساب المحرق البحرينى.

وطالب الصربى ميودراج لاعبيه باستعادة ذاكرة الانتصارات فى المسابقة المحلية لاسيما أن آخر ظهور للدراويش بالدوري شهد هزيمة من حرس الحدود بهدف دون رد بالجولة الرابعة للمسابقة، ويحتل الإسماعيلى المركز التاسع فى سلم ترتيب جدول الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل لاعبوه 3 أهداف وسكنت شباكه 4 أهداف.