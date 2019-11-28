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النجم الساحلى يفتح التحقيق فى واقعة تكريم رمضان صبحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح مسئولو نادي النجم الساحلي التحقيق مع الموظف المكلف بمرافقة بعثة الأهلي في تونس بعد واقعة تكريم رمضان صبحي لاعب الأهلى .

وصرح قيس عاشور المتحدث الرسمي باسم النادي الساحلي، قائلا: "نرفض تسمية الأمر بأزمة، ما حدث تصرف فردى"، مضيفا فى تصريحات لقناة تايم سبورت :" تواصلت مع المرافق، وسألته لماذا فعل ذلك دون الحصول على إذن من النادي، لأن مثل هذه الإجراءات لها بروتوكول معين".

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وأكد عاشور أن المرافق مستمر في مهمته مع الأهلي طوال تواجده في تونس، مشيرا إلى أنه سيتم التحقيق معه بعد المباراة.

يذكر أن الأهلي سيواجه النجم الساحلي غدا الجمعة على ملعب رادس في الجولة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.

 

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