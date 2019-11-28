شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. انتخابات مركز شباب الجزيرة بمشاركة 39 مرشحاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام غداً الجمعة انتخابات مجلس إدارة مركز شباب الجزيرة، حيث تقدم عدد كبير لخوض المعركة الانتخابية، وتبدأ الجمعية العمومية لمركز شباب الجزيرة للتصويت في الانتخابات في تمام الساعة 9 صباحا حتي الساعة 7 مساءً حيث يتطلب حضور 10 آلاف عضو لاكتمال النصاب القانوني للجمعية.

ويتنافس 39 مرشحًا على جميع المقاعد في الانتخابات، وتقام انتخابات مركز شباب الجزيرة تحت الإشراف القضائي بمساعدة 150 مندوبًا من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة للإشراف على 70 لجنة انتخابية.

وأنهت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، برئاسة الدكتور أشرف البجيرمى، استعداداتها لانتخابات مركز شباب الجزيرة.