شكرا لقرائتكم خبر عن الشاطر : البعض يستغل "مؤمن زكريا" لهدم استقرار الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إسلام الشاطر لاعب الأهلي الأسبق، أن جميع أندية الدوري المصري تأثرت بفترة توقف الدوري، مشيراً إلى ان النادي الأهلي الوحيد الذي لم يتأثر بهذا التوقف.

وقال الشاطر في قناة الأهلي:" المارد الأحمر النادي الوحيد في الدوري الذي لم يتأثر بفترة الغياب حيث تعادل بيراميدز وهزيمة الزمالك ".

وأوضح اسلام الشاطر ، أن الأنباء التي ترددت عن استغناء الأهلي عن مؤمن زكريا الغرض منها من بعض الأشخاص هدم استقرار الفريق ، مؤكداً أن إدارة النادي تكفلة بعلاج مؤمن زكريا منذ البداية ولكن لم يعلن إلا عندما تاجر البعض بعلاجه.

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وكان الأهلي قد نجح في الفوز علي الجونة بأربع أهداف نظيفة في الجولة السادسة ببطولة الدوري .

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي غداً الجمعة بتونس ، في افتتاح دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا .