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عمار حمدي : أفضل الإعارة للاتحاد السكندري لو مش هألعب فى الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمار حمدي لاعب النادي الأهلي والمنتخب الأوليمبي، أنه تحت أمر القلعة الحمراء ، ولكنه يفضل الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أن لم يحصل على فرصته بالمشاركة مع الفريق بشكل أساسي في الفترة المقبلة .

 

وقال عمار حمدي، في تصريحات لقناة "اون سبورت"،:"سأبحث عن الرحيل عن الأهلي في يناير المقبل إذا لم أشارك بشكل أساسي خلال المباريات المقبلة، مع الفريق الأحمر، خاصة أنه يطمح في التواجد مع المنتخب باوليمبياد طوكيو".

 

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وأشار عمار حمدي إلى أنه يفضل الرحيل الي نادي الاتحاد السكندري علي سبيل الإعارة ، خاصة أنه يشعر أن زعيم الثغر بيته الثاني بعد النادي الأهلي .

 

وأضاف لاعب الأهلي، أن فرصته في المشاركة مع المنتخب الاولمبي في بطولة افريقيا تحت 23 عام لم تتربط بإصابة ناصر ماهر لاعب وسط المنتخب ، مؤكداً أنه دائما جاهر للمشاركة أساسياً.

 

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