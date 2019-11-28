عمار حمدي : أفضل الإعارة للاتحاد السكندري لو مش هألعب فى الأهلى

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وقال عمار حمدي، في تصريحات لقناة "اون سبورت"،:"سأبحث عن الرحيل عن الأهلي في يناير المقبل إذا لم أشارك بشكل أساسي خلال المباريات المقبلة، مع الفريق الأحمر، خاصة أنه يطمح في التواجد مع المنتخب باوليمبياد طوكيو".
وأشار عمار حمدي إلى أنه يفضل الرحيل الي نادي الاتحاد السكندري علي سبيل الإعارة ، خاصة أنه يشعر أن زعيم الثغر بيته الثاني بعد النادي الأهلي .
وأضاف لاعب الأهلي، أن فرصته في المشاركة مع المنتخب الاولمبي في بطولة افريقيا تحت 23 عام لم تتربط بإصابة ناصر ماهر لاعب وسط المنتخب ، مؤكداً أنه دائما جاهر للمشاركة أساسياً.
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