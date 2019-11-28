الارشيف / اخبار الرياضه

عمرة جماعية هدية شوقى غريب لأسرته بعد الفوز بأمم افريقيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عمرة جماعية هدية شوقى غريب لأسرته بعد الفوز بأمم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي، أنه زوجته وإبنته طلبتا هدية خاصة منه بعد الفوز ببطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة على حساب كوت ديفوار.

قال غريب فى تصريحات تليفزيونية، إنه لن يفصح عن الهدية التى سيقدمها لزوجته، ولكن هديته الأساسية لأسرته ستكون السفر لأداء عمرة جماعية خلال الأيام المقبلة.

كان منتخب مصر الأولمبي فاز على كوت ديفوار 2/1 فى النهائى وتوج بأمم افريقيا تحت 23 سنة لأول مرة فى تاريخه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمرة جماعية هدية شوقى غريب لأسرته بعد الفوز بأمم افريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا