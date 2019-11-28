شكرا لقرائتكم خبر عن عمرة جماعية هدية شوقى غريب لأسرته بعد الفوز بأمم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي، أنه زوجته وإبنته طلبتا هدية خاصة منه بعد الفوز ببطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة على حساب كوت ديفوار.
قال غريب فى تصريحات تليفزيونية، إنه لن يفصح عن الهدية التى سيقدمها لزوجته، ولكن هديته الأساسية لأسرته ستكون السفر لأداء عمرة جماعية خلال الأيام المقبلة.
كان منتخب مصر الأولمبي فاز على كوت ديفوار 2/1 فى النهائى وتوج بأمم افريقيا تحت 23 سنة لأول مرة فى تاريخه.
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