صراع جولة الأبطال الحاسمة..موقف تأهل صلاح.. ومعركة على 8 مقاعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

حسمت 8 أندية تأهلهم إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، وبات أمام 8 أندية صراع من أجل بلوغ الدور المقبل من البطولة في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

تأهل إلى دور الـ16 كل من: باريس سان جيرمان وريال مدريد، عن المجموعة الأولى، بايرن ميونيخ، وتوتنهام عن المجموعة الثانية، مانشستر سيتي عن المجموعة الثالثة، يوفنتوس عن المجموعة الرابعة، برشلونة عن المجموعة السادسة، ولايبزج عن المجموعة السابعة.

كيفية الفصل بين الأندية المتساوية؟

- النقاط في المواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية.

- فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية.

- الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية.

- الأهداف خارج الأرض في المواجهات المباشرة بين الأندية المتساوية.

- إذا تساوى أكثر من فريقين وبعد تطبيق كافة معايير المواجهات المباشرة المذكورة سابقًا، يتم تطبيق هذه المعايير؛ فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة، الأهداف المسجلة في كل مباريات المجموعة، الأهداف خارج الأرض في كل مباريات المجموعة، الفوز في كافة مباريات المجموعة، الفوز خارج الأرض في كافة مباريات المجموعة.

كيف سيكون صراع الجولة الأخيرة؟

المجموعة الثالثة:

- يلعب مانشستر سيتي الذي ضمن التأهل أمام دينامو زغرب (5 نقاط) ويحتاج الفريق الكرواتي إلى الفوز مع تعادل شاختار أو خسارته للتأهل.

- شاختار الأوكراني (6 نقاط) سيكون بحاجة إلى الفوز دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى، أما التعادل فيعني احتياجه إلى تعادل دينامو زغرب.

- أتالانتا الإيطالي (4 نقاط) سيكون بحاجة إلى الفوز على شاختار مع خسارة أو تعادل دينامو زغرب أمام مانشستر سيتي.

المجموعة الرابعة:

- أتلتيكو مدريد (7 نقاط) سيحتاج إلى الفوز على لوكوموتيف موسكو في إسبانيا من أجل التأهل، بينما في حالة التعادل سيكون بحاجة لمساعدة يوفنتوس أمام باير ليفركوزن للتعادل أو الفوز.

Advertisements

- بالنسبة لليفركوزين (6 نقاط) فهو بحاجة إلى الفوز مع تعادل أتلتيكو أو خسارته، أمام في حالة التعادل وتساوي أتلتيكو معه بالنقاط ستكون أفضلية المواجهات المباشرة لصالح الفريق الإسباني نظرًا للتسجيل خارج الأرض.

المجموعة الخامسة:

- ليفربول (10 نقاط) الفوز يكفي الفريق لصدارة المجموعة، أما التعادل فيعني انتظار تعادل أو خسارة نابولي أمام جينك البلجيكي.

- نابولي (9 نقاط) سيكون بحاجة إلى الفوز ليضمن التأهل إلى دور الـ16 أما التعادل فيضعه أمام احتمالية الدخول بمواجهات مباشرة مع ليفربول والتي تصب في صالح الفريق الإيطالي، أو ليفربول وسالزبورج وهذا يصب أيضًا في صالح الفريق الإيطالي.

- سالزبورج (7 نقاط) لا بديل لديه عن الفوز على ليفربول ليضمن التأهل على حسابه إلى دور الـ16، وسيكون الفوز بهدف نظيف في صالح سالزبورج، بأفضلية المواجهات المباشرة، أما الفوز 5-4 فيعني أفضلية ليفربول.

المجموعة السادسة:

- إنتر ميلان (7 نقاط) سيحتاج إلى الفوز على برشلونة في ميلان للتأهل إلى دور الـ16، أما في حالة التعادل سيكون بحاجة لتعادل دورتموند أو خسارته من أجل التأهل.

- بروسيا دورتموند (7 نقاط) بحاجة إلى الفوز على سلافيا براغ مع تعادل إنتر ميلان مع برشلونة، وفي حالة التعادل سيحتاج لخسارة الإنتر.

المجموعة السابعة:

- زينيت الروسي (7 نقاط) سيكون بحاجة إلى الفوز على بنفيكا، مع خسارة أو تعادل ليون أمام لايبزج.

- ليون (7 نقاط) سيكون بحاجة إلى الفوز على لايبزج فقط من أجل التأهل لدور الـ16 بغض النظر عن نتيجة زينت نظرًا لتفوقه في المواجهات المباشرة.

المجموعة الثامنة:

- أياكس (10 نقاط) الفوز أمام فالنسيا يعني تأهل الفريق إلى دور الـ16 في صدارة المجموعة، والتعادل سيجعل الفريق بانتظار تشيلسي الذي سيحصل على الصدارة إذا فاز على ليل.

- فالنسيا (8 نقاط) الفوز على أياكس يعني التأهل لدور الـ16، والحصول على صدارة المجموعة، أما التعادل مع خسارة تشيلسي أو تعادله مع ليل فيعني التأهل نظرًا لتفوقه في المواجهات المباشرة.

- تشيلسي (8 نقاط) يحتاج إلى الفوز لضمان التأهل دون النظر للمباراة الأخرى في المجموعة، أما التعادل فيعني حاجة الفريق لخسارة فالنسيا من أجل التأهل.