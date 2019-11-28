تصريحات اليوم.. أمنية غريب بوجود صلاح.. وتهديد كاف.. وتعليق تركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز التصريحات ليوم الأربعاء 27 نوفمبر.

شوقي غريب عن لقطة الهدف الثاني لغانا: ذهُلت واعتقدت أنه خطأ في الشاشة

علق الكابتن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، على لقطة الشوط الثاني المثيرة بعد تأخر فريقه أمام غانا، قائلًا: "أنا بين الشوطين اتكلمت مع اللاعيبة وأعطتهم التعليمات، وتأخرت علشان كنت بصلي، وصليت وبعدين طلعت على الملعب بصيت على الشاشة لقيت النتيجة 2/1 لغانا".

شوقي غريب: أتمنى وجود صلاح بالأولمبياد.. ولكن الأمر مرهون برغبته

أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أنه بالتأكيد يتمنى وجود محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي معه في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

شوقي غريب: شعرت بزلزال ضرب المدرجات عقب إحراز هدف الفوز على كوديفوار

كشف الكابتن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، عن أسعد لحظات حياته عقب إحراز رمضان صبحي هدف الفوز على منتخب كوديفوار والتتويج ببطولة أمم أفريقيا للشباب تحت سن 23 سنة.

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تركي آل الشيخ: لا أقبل الإساءة لمرتضى.. ومبروك الصدارة الطبيعية للأهلي

رفض تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك نادي بيراميدز السابق، أي إساءة تجاه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

ديسابر: بيراميدز يحتاج للدفاع بشكل أقوى

أكد سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز أن فريقه بحاجة للدفاع بشكل أقوى، وذلك بعد التعادل الثالث خلال 6 مباريات بدوري الموسم الحالي.

جاريدو: نعول على دعم جماهيرنا لتخطي الأهلي.. ومهاجم النجم: جاهزون للفوز

أكد المهاجم الجزائري كريم العريبي لاعب النجم الساحلي التونسي، جاهزية الفريق لتحقيق الفوز على ضيفه الأهلي المصري في أولى مباريات المجموعة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

أول تعليق من كاف بعد تهديد الزمالك بالانسحاب من السوبر

قال مصدر في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إن كاف سيبدأ البحث في السيناريوهات التي سيسير عليها بعد إعلان الزمالك رفضه خوض مباراة السوبر الإفريقي.