النشرة الرياضية.. ضربة قوية للاهلي قبل مواجهة النجم.. وتعقد مجموعة ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الأربعاء 27 نوفمبر.

برشلونة يمطر شباك دورتموند بثلاثية ويتأهل لدور الـ 16 بدوري الأبطال

تأهل فريق برشلونة الإسباني لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني، بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، في لقاء اقيم مساء اليوم الأربعاء بالجولة الخامسة بدوري المجموعات.

تعقد المجموعة.. تعادل ليفربول ونابولي يضع الريدز في خطر بدوري الأبطال

سيطر التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، على مواجهة ليفربول الإنجليزي، ونابولي الإيطالي، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

ضربة قوية للاهلي قبل مواجهة النجم.. إصابة مدافع الفريق في المران

غادر رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي، مران الفريق الثاني في تونس متأثرا بالإصابة وذلك ضمن استعدادات الفريق لملاقاة النجم الساحلي التونسي.

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قبل صدام الزمالك.. مازيمبي الكونغولي يستقبل انفانتينو وأحمد أحمد في زيارة استثنائية

تواجد السويسري جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في زيارة استثنائية لنادي مازيمبي الكونغولي.

تعادل مثير.. طنطا يحرم سموحة من الارتقاء 7 مراكز في الدوري

حقق فريق طنطا نقطة ثمينة في مسابقة الدوري بالتعادل أمام سموحة بهدفين لكل فريق في مباراة جاءت ضمن الأسبوع السادس من مسابقة الدوري.

بيراميدز يفرط في الفوز أمام أسوان ويكتفي بالوصافة خلف الأهلي

فرط فريق بيراميدز في الفوز أمام أسوان، مساء اليوم الأربعاء، لتنتهي مواجهة الفريقين بهدفين لكل فريق، في إطار منافسات الجولة الـ 6 بالدوري المصري الممتاز.

النجم عن تكريم رمضان صبحي: لا يعبر عن النادي

علق قيس عاشور، المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي، على ما نشره الموقع الرسمي للأهلي بشأن قيام النادي التونسي بتكريم اللاعب رمضان صبحي، بعد فوزه مع منتخب مصر بأمم أفريقيا تحت 23 سنة.