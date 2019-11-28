ليلة دوري الأبطال.. إنتر وفالنسيا يبقيان على حظوظهما.. وتأجل التأهل في مجموعة نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ):

انتهت منافسات الجولة الخامسة بالمجموعات السادسة والسابعة والثامنة في بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت تأهل رسميًا ولايبزج، بينما تبقى الصراع حتى الجولة المقبلة بين باقي فرق المجموعات الثلاث.

ونرصد في هذا التقرير نتائج المجموعات السادسة والسابعة والثامنة

المجموعة السادسة

احتفل الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي بخوض مباراته رقم 700 في مختلف المسابقات مع فريقه برشلونة الإسباني على أفضل وجه، بعدما أحرز هدفا وقام بصناعة هدفين آخرين خلال فوز الفريق الكتالوني 3 / 1 على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني اليوم الأربعاء في الجولة الخامسة لمباريات المجموعة السادسة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي شهدت أيضا فوز إنتر الإيطالي 3 / 1 على مضيفه سلافيا براغ التشيكي.

وحسم برشلونة تأهله لدور الستة عشر للبطولة التي توج بها خمس مرات، بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة، ليضمن إنهاء مشواره في المجموعة وهو متربعا على الصدارة، دون انتظار نتيجة مباراته الأخيرة في المجموعة مع مضيفه إنتر.

وتجمد رصيد دورتموند عند سبع نقاط في المركز الثاني، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على إنتر، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد فيما بقي سلافيا براغ قابعا في مؤخرة الترتيب برصيد نقطتين.

في المقابل، أبقى إنتر على حظوظه في الصعود للدور الثاني، بعد فوزه المثير 3 /1 على سلافيا براغ.

المجموعة السابعة

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أنعش زينيت سان بطرسبرج الروسي آماله في التأهل لدور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا 2 / صفر على ضيفه ليون الفرنسي اليوم الأربعاء في الجولة الخامسة لمباريات المجموعة السابعة بمرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي تضم أيضا فريقي لايبزج الألماني وبنفيكا البرتغالي.

وارتفع رصيد زينيت، الذي استعاد نغمة الانتصارات من جديد، بعد خسارته في الجولتين الماضيتين، إلى سبع نقاط في المركز الثاني، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على ليون، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد.

المجموعة الثامنة

أبقى فريق فالنسيا الإسباني على آماله في الصعود للأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما اقتنص تعادلا مثيرا 2 / 2 من ضيفه تشيلسي الإنجليزي اليوم الأربعاء في الجولة الخامسة لمباريات المجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

واحتفظ فالنسيا بصدارة ترتيب المجموعة (مؤقتا)، بعدما رفع رصيده إلى ثماني نقاط، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على أقرب ملاحقيه تشيلسي، المتساوي معه في نفس الرصيد، بعدما انتهى لقاء الفريقين بمرحلة الذهاب للمجموعة بفوز الفريق الأندلسي 1 / صفر على ملعب تشيلسي.

في المقابل، اقترب أياكس أمستردام الهولندي من بلوغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على مضيفه ليل الفرنسي بالفوز بهدفين نظيفين.

وبتلك النتيجة، استعاد أياكس توازنه في المجموعة الثامنة بعد خسارة وتعادل في آخر جولتين، مضيفا بذلك انتصاره الثالث في المجموعة.

وتصدر اياكس المجموعة برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين أمام فالنسيا وتشيلسي، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

ومن المقرر أن تكون الجولة المقبلة حاسمة في ظل الصراع على بطاقتي العبور للدور التالي بين اياكس وتشيلسي وفالنسيا.