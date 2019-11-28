برشلونة يمطر شباك دورتموند بثلاثية ويتأهل لدور الـ 16 بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تأهل فريق برشلونة الإسباني لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني، بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، في لقاء اقيم مساء اليوم الأربعاء بالجولة الخامسة بدوري المجموعات.

وتقدم لويس سواريز بالهدف الأول لفريق برشلونة في الدقيقة 29، قبل أن يضيف الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 33.

وجاء الهدف الثالث لفريق برشلونة في الدقيقة 67 عن طريق الفرنسي انطوان جريزمان، وبعد مرور 10 دقائق سجل دورتموند هدفه الوحيد عن طريق جادون سانشو.

وبتلك النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة ويتأهل بشكل رسمي، بينما تجمد رصيد دورتموند عن 7 نقاط ويتأجل صاحب البطاقة الثانية للجولة المقبلة والأخيرة.