شوقي غريب: أتمنى وجود صلاح بالأولمبياد.. ولكن الأمر مرهون برغبته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو: أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أنه بالتأكيد يتمنى وجود محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي معه في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. وتأهل منتخب مصر لأولمبياد طوكيو 2020 بعد تتويجه بكأس أمم أفريقيا تحت 23 عام الأخيرة. وقال شوقي غريب في تصريحات لقناة "سي بي سي" "محمد صلاح فخر لكل العرب والمصريين، هو أحد أفضل اللاعبين في العالم ومصدر سعادة ودعاية لمصر". Advertisements وتابع "يجب أن تكون الرغبة موجودة لدى صلاح لكي يشارك معنا في الحدث الكبير في ذلك التوقيت". وصرح "صلاح لاعب محترف وبالطبع له حقوق وعليه واجبات تجاه النادي وحياته، ما يحدث مع أفضل لاعبي العالم يحدث حاليا مع صلاح". وشدد "بالتأكيد أريد تواجد صلاح معي في الأولمبياد، لكن الأهم أن تكون لديه الرغبة، يجب أن أقول أن صلاح كان من أكثر اللاعبين التزاما معي وقت كنت مديرا فنيا للمنتخب الأول، وكان هداف الفريق". واختتم المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي تصريحاته قائلا "انتهى زمن التمثيل المشرف".

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