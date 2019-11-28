سالزبورج يقسو على جينك برباعية في دوري أبطال أوروبا

حقق ريد بول سالزبورج النمساوي فوز عريض على نظيره جينك البلجيكي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب لومينوس أرينا، في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطالاوروبا.
سجل أهداف سالزبورج كل من باتسون داكا و تاكومي مينامينو وهوانج هي تشان، و إيرلينج هالاند في الدقائق 43 و 45 و69 و 87.
بينما سجل هدف جينك الوحيد اللاعب ساماتا في الدقيقة 85.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد سالزبورج إلى 7 نقاط في المركز الثالث، ليحتاج إلى الفوز في مباراة الجولة الأخيرة أمام ليفربول ليتمكن من التأهل للدور التالي، بينما تجمد رصيد جينك عند نقطة وحيدة متذيلاً الترتيب.
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