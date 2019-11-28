خطف لايبزيج الألماني تعادل قاتل من بنفيكا البرتغالي بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ريد بول ارينا، في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال اوروبا.
تقدم بنفيكا بثنائية عن طريق لويس ميجيل ألفونسو في الدقيقة 20، ثم كارلوس فينيسيوس في الدقيقة 59.
ومع إقتراب المباراة من النهاية قلص إيميل فورسبيرج النتيجة بهدف في الدقيقة 90 من ركلة جزاء، وفيالدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضائع خطف نفس اللاعب هدف التعادل الغالي برأسية رائعة.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد لايبزيج إلى النقطة العاشرة برصيد 10 نقاط ليتأهل إلى الدور التالي من البطولة، فيما تجمد رصيد بنفيكا عند 4 نقاط متذيلا الترتيب.
كانت هذه تفاصيل خبر لايبزيج يتخطى دور المجموعات بتعادل قاتل أمام بنفيكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.