لايبزيج يتخطى دور المجموعات بتعادل قاتل أمام بنفيكا

خطف لايبزيج الألماني تعادل قاتل من بنفيكا البرتغالي بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ريد بول ارينا، في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال اوروبا.

تقدم بنفيكا بثنائية عن طريق لويس ميجيل ألفونسو في الدقيقة 20، ثم كارلوس فينيسيوس في الدقيقة 59.

ومع إقتراب المباراة من النهاية قلص إيميل فورسبيرج النتيجة بهدف في الدقيقة 90 من ركلة جزاء، وفي

الدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضائع خطف نفس اللاعب هدف التعادل الغالي برأسية رائعة.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد لايبزيج إلى النقطة العاشرة برصيد 10 نقاط ليتأهل إلى الدور التالي من البطولة، فيما تجمد رصيد بنفيكا عند 4 نقاط متذيلا الترتيب.