شاهد.. انترميلان يضرب سلافا براج بثلاثية ويحافظ علي حظوظه في دوري الابطال

تغلب فريق انتر ميلان الايطالي علي مضيفه سلافيا براج التشيكي بثلاثة اهداف مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما علي ملعب ادين بارك ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات لمسابقة دوري ابطال اوروبا. سجل اهداف اللقاء روميرو لوكاكو هدفين ولا لاتارو مارتنيز هدفين وجاءت الاهداف في الدقائق 19،81،88. لاتارو مارتنيز هدفين وجاءت الاهداف في الدقائق 19،81،88. بينما سجل هدف سلافيا براج توماس سوسيك في الدقيقة 36. بهذه النتيجة يحصد فريق انتر ميلان النقطة السابعه ليحتل بها المركز الثاني في Advertisements المجموعه الخامسة بينما يتجمد رصيد فريق سلافيا براج عند النقطة الثانية يتزيل بها ترتيب المجموعه الخامسة. المجموعه الخامسة بينما يتجمد رصيد فريق سلافيا براج عند النقطة الثانية يتزيل بها ترتيب المجموعه الخامسة. وتضم المجموعه فريق برشلونه الاسباني الذي تغلب علي بروسيا دورتموند بثلاثة اهداف مقابل هدف ليضمن التأهل. ويلعب انتر ميلان الايطالي في الجولة المقبله امام برشلونه الاسباني علي ملعب سان سييرو في مواجهة حاسمة للفريق الايطالي.

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