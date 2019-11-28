أياكس يفوز على ليل الفرنسي ويتصدر المجموعة الثامنة

حقق أياكس أمستردام الهولندي الفوز على نظيره ليل الفرنسي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب بيار موروا في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل حكيم زياش هدف أياكس الأول

في الدقيقة الثانية من المباراة، وعزز النتيجة كوينسي بروميس في الدقيقة 59، بعد عرضية رائعة من النجم المغربي زياش، ليتمكن الفريق الهولندي من خطف الثلاث نقاط.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد أياكس إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الأخيرة، بينما تجمد رصيد ليل عند نقطة وحيدة متذيلاً الترتيب.

وسيحتاج أياكس إلى تحقيق الفوز في مباراة الجولة الأخيرة على فالنسيا لتأمين تأهله إلى الدور التالي، في لقاء لن يكون سهلا أمام الفريق لإسباني الباحث بدوره عن تخطي دور المجموعات.