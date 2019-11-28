فيديو.. ليفربول يسقط في فخ التعادل أمام نابولي في دوري ابطال أوروبا

حسم التعادل الايجابي بهدف لكل فريق المواجهة التي جمعت فريقي ليفربول الانجليزي ونابولي علي ملعب انفيلد ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات لمسابقة دوري ابطال اوروبا.

الشوط الاول

دأت المباراة بمحاولات من ليفربول لتسجيل هدف مبكر، واخترق ساديو ماني منطقة جزاء نابولي من الجهة اليمنى إلا أن المدافع نيكولا ماكسيموفيتش تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة إلى رمية تماس.

وفي الدقيقة الثانية عشر شهدت تسديدة مباغتة من ماريو روي لاعب نابولي من وسط الملعب في محاولة لاستغلال تقدم الحارس أليسون من مرماه إلا ان كرته مرت بشكل بعيد على القائم الأيسر للمرمى دون خطورة تذكر.

وشهدت الدقيقة 22 تقدم نابولي عن طريق تمريرة طولية من وسط الملعب الدفاعي لنابولي، بإتجاه ميرتينز المنطلق خلف مدافعي ليفربول لينفرد تماما بالمرمى

والذي تمكن من تسديد الكرة بشكل قوي داخل الشباك في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.

وبحث رفاق محمد صلاح عن هدف التعادل لتعديل النتيجة، خوفًا من التعرض للهزيمة والدخول في حسابات معقدة من أجل التأهل للدور التالي من البطولة الأوروبية.

ولم يتمكن ليفربول من إحراز هدف التعادل ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتأخر الريدز بهدف دون رد.

الشوط الثاني

شهد الشوط الثاني في بداية ضغط هجومي مبكر من لاعبي ليفربول في محاولة لفرض السيطرة بشكل سريع على الكرة في مناطق وسط الملعب.

وفي الدقيقة 55 وقع حارس نابولي أليكس ميريت في خطأ فادح في إبعاد تمريرة عرضية من الجبهة اليمنى

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بعد سقوط الكرة من بيد قفازاته أمام المهاجم روبيرتو فيرمينو الذي سدد الكرة بشكل مباشر في المرمى إلا أن المدافع كاليدو كوليبالي تمكن من إبعاد الكرة في اللحظة المناسبة تماما من على خط المرمى قبل أن تسكن الشباك.

وشهدت الدقيقة 61 هجمة مرتدة سريعة لليفربول بمجموعة من التمريرات المتدرجة من الخلف للأمام وصلت بالنهاية لمحمد صلاح داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة ضعيفة نسبيا وصلت سهلة لأحضان الحارس أليكس ميريت.

وادرك ليفربول التعادل في الدقيقة 65 من عمر اللقاء عن طريق ركلة ركنية على يسار مرمى نابولي، نفذها جيمس ميلنر بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها ديان لوفرين برأسية قوية علي يمين الحارس، وواصل الريدز ضغطه علي نابولي حتي نهاية اللقاء الا انه لم ينجح في هز شباك الفريق الايطالي لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.

بهذه النتيجة يحصد ليفربول النقطة العاشرة في المركز الأول بينما يرتفع رصيد نابولي الي النقطة التاسعه في وصافة المجموعة.

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