ليونيل ميسي يقود برشلونة للفوز على دورتموند بثلاثية

حقق برشلونة الفوز على بوروسيا دورتموند، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الكامب نو في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

بدأت المباراة بحماس من دورتموند الذي أهدر فرصة خطيرة مع إنطلاق اللقاء، قبل أن يفرض برشلونة بعد ذلك سيطرته على مجريات اللعب بشكل واضح ولكن دون خطورة حقيقية حتى العشر دقائق الأولى.

وجاء التهديد الأول من الفريق الكتالوني بتمريرة من ليونيل ميسي إلى سواريز المنفرد ليسجل الكرة في المرمى ولكن حكم المباراة يقوم بإلغاء الهدف بداعي التسلل، ويرد دورتموند بإنفراد ولكن مهاجم الفريق الألماني يودع الركة سهلة لتير شتيجن حارس البرسا.

وفي الدقيقة 29 من تمريرة رائعة من ليونيل ميسي إلى لويس سواريز لينفرد الأخير بالمرمى، ويتمكن من إفتتاح الأهداف.

وتمكن سواريز من رد الهدية إلى ليونيل ميسي بتمريرة إلى

النجم الارجنتيني لينفرد بالمرمى مسجلاً ثاني الأهداف في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول.

وبعد الهدف استسلم فريق دورتموند وزادت سيطرة برشلونة على مجريات اللعب بشكل واضح، ويهدر لاعبيه العديد من الفرص التهديفية التي كانت كفيلة بإنهاء المباراة تماماً، حتى أطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الفريق الكتالوني بثنائية.

ومع الشوط الثاني هدأت وتيرة اللعب من جانب برشلونة، وترك الأستحواذ لبوروسيا دورتموند الذي فشل في خلق فرص تهديف حقيقية.

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واعتمد برشلونة على الهجمات المرتدة السريعة، بينما فشل الفريق الألماني في الوصول إلى مرمى الفريق الكتالوني بشكل مؤثر.

وفي الدقيقة 67 من هجمة مرتدة قادها ليونيل ميسي بنجاح، ليمرر كرة بينية رائعة لتصل إلى الفرنسي أنطوان جريزمان ليسدد الكرة

في المرمى مباشرة معلنًا عن ثالث الأهداف.

واستمر ميسي في منح زملائه الفرص الخطيرة بعد أن لعب كرة أخرى إلى لويس سواريز كادت أن تكون هدف رابع لولا تدخل دفاع بوروسيا دورتموند لإبعاد الكرة في اللحظة الأخيرة من أمام المهاجم الاوروجواياني.

وفي الدقيقة 77 تمكن جادون سانشو من إستغلال كرة على حدود منطقة الجزاء ليراوغ دفاع برشلونة، ثم يسدد كرة صاروخية في المرمى معلناً عن الهدف الأول للفريق الألماني.

وكادت المباراة أن تشتعل بهدف ثاني من دورتموند بعد تسديدة أخرى من سانشو، ابعدها تير شتيجن حارس برشلونة لتصطدم بالعارضة وتخرج بعيداً عن مرمى الفريق الكتالوني.

وبدأ فالفيردي المدير الفني لبرشلونة في إجراء بعض التبديلات في الدقائق الأخيرة، حتى أطلق حكم المباراة صافرة النهاية ليعلن فوز برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلى 11 نقطة ليضمن بطاقة التأهل إلى الدور التالي بعد تصدر مجموعته، فيما تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند النقطة السابعة بالمركز الثالث في المجموعة، وينتظر مباراته في الجولة الاخيرة أمام سلافيا براج لخطف بطاقة التأهل الثانية مع الفريق الكتالوني.