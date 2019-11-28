الارشيف / اخبار الرياضه

ميودراج يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد السكندري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي بقيادة الصربي “ميودراج يسيتش” عن قائمة الفريق استعداداً للقاء الاتحاد السكندرى الذي يقام يوم السبت المقبل على ملعب المكس بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة المصري الممتاز.

شهدت قائمة الإسماعيلي عودة كلًا من محمد الشامى ومحمد

حمدى زكى فيما غاب عنها أحمد مدبولى للايقاف وإبراهيم أبو اليزيد للإصابة.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالى…

حراسة المرمى … محمد مجدى ، محمد فوزى ، محمود عبد المنصف.

خط الدفاع ..أحمد أيمن ، باهر المحمدى ، محمد مجدى الجمل ،

Advertisements
محمد هاشم ، محمد عمار ، أسامة إبراهيم .

خط الوسط ..عماد حمدى ،محمد بيومى ، محمد الشامى، همام طارق ، عبد الرحمن مجدى ، محمد مخلوف ، محمود دونجا ، بيكيتى ،محمد حمدى زكى .

خط الهجوم .. شيلونجو ، حازم مرسى .

وكان الفريق قد تخطى مؤخرا الجزيرة الاماراتى ذهابا وايابا بثنائية دون رد  فى كل جولة ليصعد لدور الـ8 بالبطولة العربية.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميودراج يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد السكندري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا