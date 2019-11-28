ميودراج يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد السكندري

أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي بقيادة الصربي “ميودراج يسيتش” عن قائمة الفريق استعداداً للقاء الاتحاد السكندرى الذي يقام يوم السبت المقبل على ملعب المكس بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري المصري الممتاز.

شهدت قائمة الإسماعيلي عودة كلًا من محمد الشامى ومحمد

حمدى زكى فيما غاب عنها أحمد مدبولى للايقاف وإبراهيم أبو اليزيد للإصابة.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالى…

حراسة المرمى … محمد مجدى ، محمد فوزى ، محمود عبد المنصف.

خط الدفاع ..أحمد أيمن ، باهر المحمدى ، محمد مجدى الجمل ،

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محمد هاشم ، محمد عمار ، أسامة إبراهيم .

خط الوسط ..عماد حمدى ،محمد بيومى ، محمد الشامى، همام طارق ، عبد الرحمن مجدى ، محمد مخلوف ، محمود دونجا ، بيكيتى ،محمد حمدى زكى .

خط الهجوم .. شيلونجو ، حازم مرسى .

وكان الفريق قد تخطى مؤخرا الجزيرة الاماراتى ذهابا وايابا بثنائية دون رد فى كل جولة ليصعد لدور الـ8 بالبطولة العربية.