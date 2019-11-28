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بوروسيا دورتموند يقلص الفارق أمام برشلونة

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قلص بوروسيا دورتموند الألماني الفارق مع بإحراز الهدف الأول، في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليًا على ملعب الكامب

نو في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة .

جاء الهدف في الدقيقة 77 بعد استلام جادون سانشو الكرة على حدود منطقة الجزاء ليرواغ دفاع برشلونة ويسدد كرة صاروخية تسكن شباك تير شتيجن، لتصبح النتيجة 3/1.
 

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