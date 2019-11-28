بوروسيا دورتموند يقلص الفارق أمام برشلونة

قلص بوروسيا دورتموند الألماني الفارق مع برشلونة بإحراز الهدف الأول، في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليًا على ملعب الكامبنو في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
جاء الهدف في الدقيقة 77 بعد استلام جادون سانشو الكرة على حدود منطقة الجزاء ليرواغ دفاع برشلونة ويسدد كرة صاروخية تسكن شباك تير شتيجن، لتصبح النتيجة 3/1.
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