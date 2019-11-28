ليونيل ميسي يواصل أرقامه المميزة مع برشلونة

حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، رقم جديد في مسيرته خلال مشاركته اليوم في لقاء فريقه أمام بوروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا، ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات لمسابقة دوري ابطال اوروبا

ونجح ليونيل ميسي في تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 33، بعد تمريرة من لويس سواريز لينفرد الأرجنتيني بالمرمى مسجلاً

ثاني الأهداف.

وبذلك يصبح أول لاعب يهز شباك 34 فريقاً في مسابقة دوري ابطال اوروبا، وحمل لقاء برشلونة امام دورتموند المباراة رقم 700 للنجم الأرجنتيني مع البارسا فى جميع المسابقات، حيث لعب نجم الفريق الكتالونى، 699 مباراة فى جميع المسابقات، بدأ منهم 617

مباراة بشكل أساسي، سجل 612 هدفا، صنع 237، وأحرز 46 هاتريك.

ويلعب ميسي للفريق الاول لنادي برشلونة منذ عام 2005 واستطاع ان يحقق مع الفريق العديد من البطولات ومنها السداسية التاريخة عام 2009 تحت قيادة جورديولا.

واستطاع ميسي ان يحصل علي الهداف التاريخي مع برشلونة والدوري الاسباني كما حقق جائزة افضل لاعب في العالم 6مرات، ونجح البرسا في عهد ميسي في تحقيق لقب دوري الأبطال في ثلاثة مرات أعوام 2009،2011،2015