فيديو.. لوفرين يسجل هدف التعادل لليفربول أمام نابولي في دوري الابطال

سجل فريق ليفربول الانجليزي هدف التعادل في شباك ضيفه نابولي الايطالي لتصبح النتيجة التعادل بهدف لكل فريق، في المباراة التي تجمعهما علي ملعب انفيلد ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات في دوري ابطال اوروبا. علي ملعب انفيلد ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات في دوري ابطال اوروبا. وسجل الكرواتي لوفرين هدف التعادل للريدز في الدقيقة 65 من ضربة رأس قوية مستغلاً ركلة ركنية من الجانب الايمن، ولجاً حكم المباراة الي تقنية الفار قبل احتساب الهدف لمصلحة أصحاب الأرض.

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