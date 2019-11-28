مدرب الكويت يكشف سبب انتصاره العريض أمام السعودية

أهدى ثامر عناد المدير الفي للمنتخب الكويتي لكرة القدم الفوز الكبير الذي حققه فريقه على نظيره السعودي في إفتتاح مبارياتهما بالجولة الأولى للمجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج المقامة في قطر (خليجي 24) للجماهير التي ساندت المنتخب.

وفي المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، الأربعاء، قال “أبارك للاعبينا وجماهيرنا التي ساندتنا اليوم بشكل جنوني، والذين لولا دعمهم لما ظهرنا بهذه الصورة، هاردلك للمنتخب السعودي الشقيق الذي قدم مباراة قوية كذلك”.

وأضاف، “نحن كجهاز فني وإداري قادرون على إخراج المنتخب من نشوة الفوز، لنعده للمواجهتين المهمتين أمام عمان والبحرين، هذه المباراة إنتهت، وجب علينا التفكير فيما هو قادم”.

وعن المنافس القادم وهو منتخب عمان، قال “عمان منتخب بطل وقوي، سنعد له جيدًا بالطبع، وفي مجمل الأمر كل الفرق الثمانية التي تشارك في البطولة تتساوى في الفرص لنيل اللقب، باستثناء قطر التي يرجح كفتها الأرض والجمهور”.

وأختتم تصريحاته، “سقف طموحنا لم يتغير، سنعمل على تقديم مباريات كبيرة، نحترم كُل المنتخبات، ولم نأت لنكون حملًا وديعًا في كأس الخليج، أتينا لننافس، وسنقدم كُل ما لدينا لنصل بعيدًا في هذه البطولة”.