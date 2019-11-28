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برشلونة يهرب من صراع الإنتر ودورتموند ويلحق بركب المتأهلين إلى ثمن النهائي

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محمود ماهر 0 تبليغ

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احتفل عشاق بتأهل فريقهم الي الدور ثمن النهائي بعد ان حقق فوزاً مستحقاً امام بوروسيا دورتموند بنتيجة 3_1، في المباراة التي أقيمت علي ملعب كامب نو ، مساء اليوم الاربعاء 27-11-2019، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور مجموعات لحساب المجموعة السادسة في .

فى الشوط الأول افتتح أهداف المباراة لويس سواريز فى الدقيقة 29، من لمسة سحرية من النجم الارجنتيني ليونيل ، ثم عاد سواريز ليُهدي تمريرة لميسي فى الدقيقة 33 ليضيف الهدف الثاني لبرشلونة.

وشهد شوط المباراة الأول خروج لاعب برشلونة عثمان ديمبلي بسبب الإصابة فى الدقيقة 26 ونزول أنطوان جريزمان.

في الشوط الثاني سجل البديل انطونيو جريزمان الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 67 من صناعة ميسي، وسجل هدف بوروسيا الوحيد اللاعب جادون سانشو في الدقية 77.

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وبفوز برشلونة اليوم على بوروسيا دورتموند يصل الي النقطة الحادية عشر في صدارة المجموعة السادسة.

وفي الجانب الآخر تساوي نادي الإنتر مع دورتموند برصيد 7 نقاط لكل فريق بعد فوز الإنتر ضمن مباريات اليوم على سلافيا براغ متزيل المجموعة برصيد نقطتين.

وبحث اليوم برشلونة أمام أنصاره على ملعب كامب نو عن الفوز بأي ثمن وابطال مفاجأة بوروسيا دورتموند أو الإنتر، كي يضمن الفريق الترشح إلى الدور ثمن النهائي دون الانتظار حتى الجولة الأخيرة عندما يحل ضيفًا على الإنتر الإيطالي في ملعب جوزيبي مياتزا.

ودخل برشلونة مباراة دورتموند وفي جعبته 8 نقاط بفارق نقطة واحدة عن الإنتر وبوروسيا دورتموند و6 نقاط عن سلافيا براج التشيكي المتذيل.

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