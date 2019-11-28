إنتر ميلان يضرب بقوة "سلافيا براج" ويحافظ على آماله بالتأهل



ضرب إنتر ميلان الإيطالي بقوة وعاد بفوز ثمين من أرض سلافيا براغ التشيكي 3-1، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا الأربعاء.



أحرز لاوتارو مارتينيز هدفين في الدقيقتين 19 و88 وسجل روميلو لوكاكو هدفًا في الدقيقة 81، فيما كان توماس سوسيك هو صاحب هدف براج الوحيد من ركلة جزاء بالدقيقة 37.



بهذا الفوز، قفز إنتر للمركز الثاني بالمجموعة السادسة برصيد 7 نقاط بالتساوي مع بوروسيا دورتموند، فيما تجمد رصيد براج عند نقطتين في المركز الأخير، قبل جولة من نهاية دور المجموعات.



ويلعب إنتر في الجولة السادسة والأخيرة على ملعبه سان سيرو أمام برشلونة الذي حسم تأهله، فيما يستضيف دورتموند نظيره سلافيا براج. المصدر: مواقع إلكترونية

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