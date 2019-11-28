"سالزبورج" النمساوي يغرق شباك جنك ويحيي آماله في التأهل

اكتسح سالزبورج النمساوي مضيفه جنك البلجيكي 4-1، ليحيي آماله بالتأهل لثمن نهائي دوري الأبطال، وبنفس الوقت سقط ليفربول في فخ التعادل على أرضه مع نابولي الإيطالي 1-1 بنفس المجموعة.



على ملعب لومينوس أرينا معقل جنك، تقدم الضيوف أولا بهدف حمل توقيع باتسون داكا (ق43)، ثم أضاف تاكومي ميانمينو الهدف الثاني للفريق النمساوي (ق45).



وفي الشوط الثاني، سجل هي تشان هوانج الهدف الثالث للضيوف (ق69)، وأحرز مبوانا ساماتا هدف جنك الوحيد (ق85)، وجاء رد سالزبرج بهدف رابع (ق87).



بهذه النتائج، يحصل ليفربول ونابولي على نقطة لكل منهما بحيث يصبح لدى الأول 10 نقاط في الصدارة، يليه الفريق الإيطالي في الوصافة بتسع نقاط، وخلفهما سالزبرج الذي رفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد جنك عند نقطة وحيدة في ذيل الترتيب.

المصدر: موقع كورة

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