التعادل يحسم قمة ليفربول ونابولي ويؤجل تأهلهما

حافظ ليفربول على صدارة المجموعة الخامسة، بتعادله مع ضيفه نابولي (1-1) مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الأنفيلد ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.



وسجل دريس ميرتينز هدف التقدم لنابولي في الدقيقة (21)، فيما أحرز ديان لوفرين هدف التعادل لصالح ليفربول (65).



وبهذا التعادل، يرفع ليفربول رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول بالمجموعة، بفارق نقطة امام نابولي، لكن تأهله إلى الدور ثمن النهائي تأجل للجولة الأخير، بعد فوز ريد بول سالزبورج (7 نقاط) على جنك 4-1.

وفي الجولة السادسة الأخيرة الشهر المقبل، يلعب ليفربول في ضيافة سالزبورغ وتكفيه نقطة التعادل للتأهل، في حين يستضيف نابولي الفريق البلجيكي الذي فقد الأمل حتى ببلوغ الدوري الأوروبي.

المصدر: وكالات