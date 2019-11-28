برشلونة يقسو على دورتموند ويتأهل إلى ثمن النهائي متصدراً

أنهى برشلونة مهمة التأهل إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا، بأكمل وجه عندما أمّن المركز الأول بفوزه على بوروسيا دورتموند الألماني 3-1 في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السادسة لأمجد الكؤوس الأربعاء.



وعانى الزائر الألماني لكامب نو الأمرين خصوصاً في الشوط الأول بسبب أداء برشلونة العالي بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي خاض مباراته رقم 700.



وقدم ميسي تمريرتان حاسمتان وسجل هدفاً في الدقيقة 33، وكان الأوروغوياني لويس سواريز قد افتتح النتيجة بهدف 29، ثم اختتم أهداف برشلونة البديل الفرنسي أنطوان غريزمان 67 وكلا الهدفين صناعة ليو.



بدوره وقع البديل الإنكليزي جادون سانشو على هدف دورتموند الوحيد في الدقيقة 77.



وبهذا الانتصار المؤزر المرفق بأداء مميز لبرشلونة أصبح رصيد المدرب إرنستو فالفيردي 11 نقطة مبتعداً بفارق 4 نقاط عن دورتموند الثالث والذي يتأخر بفارق المواجهات المباشرة عن إنتر الفائز على سلافيا براغ التشيكي.

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