مواجهة فالنسيا وتشيلسي تنتهي بتعادل مثير

انتهت مواجهة فالنسيا وضيفه تشيلسي بالتعادل بهدفين لكل منهما في إطار الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثامنة ضمن دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



أقيمت المباراة في المستايا معقل خفافيش فالنسيا مساء الأربعاء، وافتتح التسجيل كارلوس سولار للفريق الإسباني في الدقيقة 40 وسريعاً تعادل ماتيو كوفاسيتش في الدقيقة 41 وفي الدقيقة 50 تقدم كريستيان بوليسيتش للفريق الإنكليزي قبل أن يتعادل دانييل واس لفالنسيا (82).



وشهدت المباراة إضاعة دانيال باريخو لاعب فالنسيا لركلة جزاء في الدقيقة 65.



ورفع كل من الفريقين رصيدهما من النقاط إلى 8 ليتأجل حسم أي منهما لتأهله إلى دور الستة عشرة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات. المصدر: بي إن سبورت

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