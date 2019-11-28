رياضة | موعد مباراة برشلونة المقبلة بعد الفوز على بروسيا دورتموند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة المقبلة بعد الفوز على بروسيا دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم فريق برشلونة تأهله إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تمكن من الفوز على نظيره بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثية مقابل هدف وحيد، في إطار المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

بادر المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز بالتسجيل لصالح الفريق المضيف في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول، قبل أن ينجح البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي في تسجيل ثاني أهداف البرسا في الدقيقة 33 من عمر المباراة، وأنهى الفرنسي أنطوان جريزمان ثلاثية البلوجرانا في الدقيقة 67، فيما سجل النجم الدولي الإنجليزي جادون سانشو هدف حفظ ماء الوجه لصالح الجراد الأصفر في الدقيقة 77 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة تأكد تأهل برشلونة رسميًا إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، كمتصدر لمجموعته، على أن تحسم الجولة الأخيرة هوية حامل بطاقة التأهل الثانية بين بوروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلان الإيطالي، ويرصد لكم موقع الخليج 365 الرياضي موعد مباراة برشلونة المقبل.

موعد مباراة برشلونة المقبلة بالدوري الإسباني

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يحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلًا على نظيره أتلتيكو مدريد، في إحدى كلاسيكيات الدوري الإسباني، في المباراة المقرر لها الأحد المقبل، الموافق 1 ديسمبر، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في إطار الجولة الخامسة عشر من الليجا.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس، المالك الحصري لحقوق بث مباريات الدوري الإسباني.