رياضة | برشلونة يضرب بوروسيا دورتموند بثلاثية في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يضرب بوروسيا دورتموند بثلاثية في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع نادي برشلونة الإسباني أن يفوز على نظيره نادي بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ملخص مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

وبدأت المباراة بسيطرة كبيرة من نادي برشلونة الذي سجل هدفه الأول في الدقيقة 29 عن طريق لويس سواريز أمام بعض المحاولات والفرص من فريق بوروسيا دورتموند.

وفي الدقيقة 33 سجل ليونيل ميسي هدف برشلونة الثاني أمام أداء ضعيف من نادي بوروسيا دورتموند الذي عجز عن تسجيل أي أهداف.

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وظل نادي برشلونة هو الأكثر سيطرة وخطورة على مرمى بوروسيا دورتموند ليسجل هدفه الثالث عن طريق أنطوان جريزمان في الدقيقة 67.

وظل نادي بوروسيا دورتموند يحاول على مرمى نادي برشلونة لتسجيل أي أهداف وبالفعل في الدقيقة 77 سجل نادي بوروسيا هدفه الأول عن طريق جادون سانشو ولكن لم يسجل أي أهداف أخرى لينتهي اللقاء بفوز برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم

وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد نادي برشلونة إلى 11 نقطة ليستمر في تصدر.جدول ترتيب مجموعته من مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا بينما يقف رصيد نادي بوروسيا دورتموند عند 7 نقاط في المركز الثالث.