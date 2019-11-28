رياضة | 6 مباريات نارية في مجموعة القاهره بدورى القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 مباريات نارية في مجموعة القاهره بدورى القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثانية والنصف من عصر الخميس 6 مباريات نارية في الجولة الخامسة للمجموعة الثانية مجموعة القاهرة والقناة للقسم الثاني.

1- القناة مع سيراميكا

على استاد القناة القديم، يلتقي فريق القناة صاحب المركز الرابع بقيادة حمزة الجمل برصيد 8 نقاط مع فريق سيراميكا المتصدر بقيادة هيثم شعبان برصيد 12 نقطة .

وحقق سيراميكا الفوز في المباراة السابقة على حساب الزرقا بهدفين دون رد، وتعادل القناة مع الداخلية بدون أهداف.

2- منتخب السويس مع المريخ

على استاد السويس الجديد، يواجه فريق منتخب السويس وصيف المجموعة بقيادة محمد صلاح برصيد 9 نقاط فريق المريخ صاحب المركز العاشر بقيادة محمد ياسين بعد إقالة أشرف خضر برصيد نقطتين.

وتلقى الفريقين الهزيمة في الأسبوع الماضي، حيث خسر منتخب السويس من النجوم بهدف نظيف، بينما خسر المريخ من كوكا كولا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

3- الترسانة مع الداخلية

يستضيف فريق الترسانة صاحب المركز الحادي عشر بقيادة أحمد كشرى برصيد نقطتين فريق الداخلية صاحب المركز السابع بقيادة هشام زكريا برصيد 4 نقاط بعد تعادله مع القناة بدون أهداف، وتلقى الترسانة الهزيمة من جمهورية شبين بهدف.

4- كوكاكولا مع جمهورية شبين

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على استاد كلية الشرطة، يلعب فريق كوكاكولا صاحب المركز السادس بقيادة ممدوح عبد الحى برصيد 6 نقاط مع فريق جمهورية شبين صاحب المركز الخامس بقيادة محمد الرشيدي برصيد 7 نقاط.

وحقق كوكاكولا الفوز خارج ملعبة على المريخ بثلاثة أهداف مقابل هدفين، كما تخطى شبين عقبة الترسانة .

5- النجوم مع النصر

على ملعب النجوم 6 أكتوبر، يلتقي فريق النجوم صاحب المركز الثالث بقيادة رمضان السيد برصيد 8 نقاط مع فريق النصر صاحب المركز التاسع بقيادة سيد عيد برصيد 3 نقاط.

وفي الجولة السابقة، فاز النصر على حساب بتروجت بهدفين، وحقق النجوم الفوز على فريق منتخب السويس بهدف محمود صابر في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

6- الزرقا مع بتروجت

يلعب الزرقا بقيادة عطيه صابر، برصيد نقطة وحيدة مع بتروجت، الثامن برصيد 4 نقاط.

خسر الزرقا مؤخراً من سيراميكا 2-0 كما خسر الفريق البترولي من النصر بنفس النتيجة.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 12 نقطة

2- منتخب السويس 9 نقاط

3- النجوم 8 نقاط

4- القناة 8 نقاط

5- جمهورية شبين 7 نقاط

6- كوكاكولا 6 نقاط

7- الداخلية 4 نقاط

8- بتروجت 4 نقاط

9- النصر 3 نقاط

10- المريخ نقطتين

11- الترسانة نقطتين

12- الزرقا نقطة وحيدة