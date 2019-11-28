رياضة | الإصابة التاسعة لـ "ديمبيلي" مع برشلونة.. والكشف عن مدة غيابه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإصابة التاسعة لـ "ديمبيلي" مع برشلونة.. والكشف عن مدة غيابه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقي نادي برشلونة الإسباني صدمة قوية بعد إصابة أحد أبرز نجوم الفريق الكتالوني في مباراة الفريق ضد بوروسيا دورتموند الألماني المقامة حاليًا بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

إصابة قوية لـ"ديمبلي" وصدمة في برشلونة:

وتعرض النجم الفرنسي عثمان ديمبلي لإصابة قوية خلال مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند المقامة حاليًا على ستاد "كامب نو" في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، و لم يستطع إكمال اللقاء.

وخرج "ديمبلي" في الدقيقة 26 من زمن اللقاء ودخل مواطنه أنطوان جريزمان بدلا منه.

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و من المنتظر أن يخضع ديمبلي لفحوصات طبية عقب مباراة بوروسيا دورتموند لتحديد حجم إصابته، وتحديد مدة غيابه عن الملاعب بشكل نهائي.

شكوك حول لحاق "ديمبلي" بالكلاسيكو:

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي عثمان ديمبلي لن يستطيع اللحاق بمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني المقرر لها يوم 18 ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى الإصابة ليست بالسهلة ومن المتوقع أن يستمر غيابه أكثر من المتوقع.

إصابات "ديمبلي" عرض مستمر في البرسا:

وأصبحت إصابات عثمان ديمبلي عرض متكرر داخل نادي برشلونة الاسباني، حيث تعتبر إصابة اللاعب في مباراة اليوم هي الإصابة رقم 9 له في موسمين مع النادي الكتالوني، مما يجعله عبء علي الفريق في الفترة الأخيرة.