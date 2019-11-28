رياضة | عاجل - الكشف عن مدة غياب ديمبيلي وفرص لحاقه بالكلاسيكو أمام ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - الكشف عن مدة غياب ديمبيلي وفرص لحاقه بالكلاسيكو أمام ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب نادي برشلونة الإسباني، خلال مباراة فريقه مساء اليوم الأربعاء أمام بوروسيا دورتموند الألماني في لقاء الفريقين ضمن الجولة الخامسة لمنافسات دور المجموعات في دوري الابطال الأوروبي.

وخرج ديمبلي متأثراً بإصابته التي تعرض لها في منتصف الشوط الأول ليخرج من الميدان ويضطر مدربه ارنستو فالفيردي للدفع بمواطنه أنطوان جريزمان بدلاً منه.

و من المنتظر أن يخضع ديمبلي لفحوصات طبية على موضع اصابته في الساعات القليلة المقبلة للوقوف على حجمها بشكل دقيق، وليتسمر مسلسل إصابات ديمبلي مع برشلونة حيث عاد اللاعب مؤخرا للمشاركة مع الفريق من المباريات بعد تعافيه من إصابة سابقة.

وتشير التقارير الأولية حول إصابة اللاعب الفرنسي بإحتمالية غيابة عن البرسا لفترة زمنية ليست بالقصيرة وهو ما يعني صعوبة لحاق اللاعب بالكلاسيكو المرتقب أمام برشلونة 18 ديسمبر المقبل.