رياضة | عاجل.. تركي آل الشيخ : لا أقبل الإساءة لمرتضى منصور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تركي آل الشيخ : لا أقبل الإساءة لمرتضى منصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية عن رفضه الإساءة إلى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" :"مثلما لم اقبل الاساءة للكابتن محمود الخطيب والخوض في الاعراض لا اقبل الاساءة للمستشار مرتضى منصور واسرته".

وتابع:" ولم اقم باتصال بالاعلامي احمد سعيد وعلاقتي معه كانت عندما حضر مع محامي الجمهور واعضاء من الجمهور ... وتركي آل الشيخ مليون مرة وضح انه اذا اراد شيء سيقوله بنفسه ويرفض استخدام اسمه من احد ... واضحة والا اعيد؟ ... لا احتاج إلا الله سبحانه في أي حرب اخوضها او تجربة ... ومبروك الصدارة للاهلي ... مع انها حاجة طبيعية زيها زي اي حاجة في الحياة ... لا جديد ".



