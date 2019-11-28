اونلاين | GOAL MESSI مشاهدة مباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند بث مباشر barcelona vs dortmund watch live

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لايف مشاهدة مباراة برشلونة الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني بث مباشر كورة لايف kora live مساء اليوم الاربعاء الموافق 27 نوفمبر 2019، على ملعب ملعب الكامب نو معقل الفريق الإسباني ، ضمن منافسات الجولة الخامسة في دور المجموعات بدوري ابطال اوروبا.

موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند بث مباشر يلا شوت YALLA SHOOT والقنوات الناقلة لها:- تقام مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند ، اليوم الاربعاء ، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd1، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات دوري ابطال اوروبا موسم 2019/2020

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