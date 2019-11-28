اونلاين | كورة لايف MATCH MESSI مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر UEFA يلا شوت PLUS رابط ماتش برشلونة hd

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يلا شوت yalla shoot ، حيث يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني نظيره بروسيا دورتموند الألماني، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

كورة أون لاين kora online بث مباشر لمباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند

تنطلق مباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند في تمام الهاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة مساءًا بتوقيت جرينتش.

كورة لايف kora live لمعرفة القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند

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تقام مباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند على ملعب "الكامب نو"، معقل البلوجرانا، ويمكنك مشاهدة المباراة حصريا فور إنطلاقها، عبر قناة 1 beIN SPORTS HD.

يلا شوت توداي yalla shoot today فالفيردي يتسلح بتواجد ميسي

كول كورة cool kora، حيث يعول إرنستو فالفيردي على قوته الهجومية الضاربة في مواجهة دورتموند، ويأتي على رأسها الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، ويتمثل المثلث الهجومي الآخر بتواجد كلاً من أنطوان جريزمان، وعثمان ديمبيلي، ولويس سواريز في قائمة البلوجرانا لمباراة اليوم.

كورة ستار KORA STAR لمعرفة ترتيب الفريقين في المجموعة

يدخل نادي برشلونة المباراة في صدارة جدول ترتيب المجموعة، برصيد 8 نقاط متفوقًا بفارق بنقطة وحيدة عن بروسيا دورتموند الألماني صاحب المركز الثاني.