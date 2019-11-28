اونلاين | كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

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رابط مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر كورة لايف kora live مساء اليوم الاربعاء الموافق 27 نوفمبر 2019، على ملعب ملعب أنفيلد معقل الفريق الانجليزي ، ضمن منافسات الجولة الخامسة في دور المجموعات بدوري ابطال اوروبا.

موعد مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر يلا شوت YALLA SHOOT والقنوات الناقلة لها:- تقام مباراة ليفربول ونابولي ، اليوم الاربعاء ، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات دوري ابطال اوروبا موسم 2019/2020.

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