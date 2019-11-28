اونلاين | الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر "2-0" رابط SECOND HALF messi يلا شوت مباراة برشلونة اليوم Plus

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انتهى الشوط الأول لمباراة برشلونة ودورتموند بتقدم البارسا بثنائية، وسجل الثنائي لويس سواريز والأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا برشلونة ، فى مرمى ضيفه بوروسيا دورتموند، خلال اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليا، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عن المجموعة السادسة، فى دورى أبطال أوروبا.

وجاء هدف سواريز في الدقيقة 21 بينما سجل ميسي الثاني لبرشلونة فى الدقيقة 41 من زمن اللقاء لتصبح النتيجة تقدم البارسا، بنتيجة 2 – 0.

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ويتصدر برشلونة جدول ترتيب المجموعة السادسة، برصيد 8 نقاط، ثم دورتموند فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط، ويلتقى إنتر ميلان الإيطالي صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط فى نفس التوقيت مع مضيفه سلافيا براج التشيكى الأخير برصيد نقطتين.

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