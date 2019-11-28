اونلاين | ميسي جووووول.. مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند لايف "2-0" تغطية مباشرة بجودة hd

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي جووووول.. مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند لايف "2-0" تغطية مباشرة بجودة hd والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف برشلونة الثاني، فى مرمى ضيفه بوروسيا دورتموند، خلال اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليا، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عن المجموعة السادسة، فى دورى أبطال أوروبا.

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جاء هدف سواريز برشلونة فى الدقيقة 41 من زمن اللقاء لتصبح النتيجة تقدم البارسا، بنتيجة 2 – 0.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب المجموعة السادسة، برصيد 8 نقاط، ثم دورتموند فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط، ويلتقى إنتر ميلان الإيطالي صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط فى نفس التوقيت مع مضيفه سلافيا براج التشيكى الأخير برصيد نقطتين.