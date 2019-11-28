اونلاين | الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر (2-0) عبر bein sportكورة لايف I7SRY رابط برشلونة

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يفتح استاد (كامب نو) أبوابه مساء اليوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر لعام 2019 لاستضافه مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي برشلونة صاحب الأرض والجمهور وضيفه بوروسيا دورتموند الألماني في مباراة نارية ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة السادسة لدوري المجموعات في بطوله دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي 2019 -2020.

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موعد مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند بث مباشر YALLA SHOOT اليوم:

كورة ستار – KORA STAR بث مباشر مباريات الجولة الخامسة في دور المجموعات الأوروبي، مشاهدة مباراة البرسا بدون تقطيع COOL KORA، حيث تنطلق أحداث المواجهة المنتظرة بين برشلونة وبوروسيا دورتموند في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة ، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت أبوظبي، اليوم الأربعاء، وتذاع المباراة عبر قناة BEIN SPORTS HD 1 بتعليق خالد الحدي كما يمكن متابعة اللقاء علي القنوات التالية:

• BT Sport ESPN

• Sport Klub 1 Slovenija

• Digi Sport 1 HD Romania

• Idman Azerbaycan

• beIN Sports HD 12 EN

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• RTS Deux HD

• SRF zwei HD

• RSI LA 2 HD

• Sky Sport 2 Deutschland

• M4 Sport

• Match! TV

• Movistar Liga de Campeones HD

• Polsat Sport Premium 2 HD

• Eleven Sports 2 HD portugal

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متابعة بث مباشر YALLA KORA لمباريات الحسم في دوري الأبطال الأوروبي، KOOORA4HD تابع رابط بث مباشر مباراة برشلونه ضد بوروسيا دورتموند علي قنوات بي ان سبورت بدون تقطيع بجوده فائقة، حيث يتفوق الفريق الكتالوني على منافسه في مباراة اليوم في تاريخ مواجهاتهما الأوروبية، حيث تقابل الفريقين في ثلاث مباريات أوروبيه، فاز البرسا في مباراة واحدة، وحسم التعادل نتيجة مباراتين، ولم يفز الفريق الألماني في أي مباراة، تابع موقعة "الكامب نو" بدون تقطيع عبر رابط BEIN SPORTS YOUTUBE.