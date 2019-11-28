اونلاين | «يلا شوت watch match» مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول uefa

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كورة ستار شاهد البث الحي المباشر لمباراة فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح نظيره فريق نابولي الإيطالي اليوم الأربعاء 27 نوفمبر KOORA ONLINE في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا YALA SHOOOT PLUS.

يلا كورة ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب تلك المجموعة بدوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، بينما يحل فريق نابولي الإيطالي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط KOORA LIVE ويأتي فريق سالزبورج النمساوي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويحل فريق جينك في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة GOAL KOORA.

كورة لايف وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح ضد فريق نابولي الإيطالي في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة YALA KOORA بينما ستقام المباراة في الساعة الحادية عشر مساء الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، بينما ستقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي COOL KOORA.

يلا لايف شاهد المباراة بدو تقطيع عبر اليوتيوب والبث المباشر الأسطورة ALASTORA وكان فريق نابولي الإيطالي قد نجح في تحقيق فوزا هاما على فريق ليفربول الإنجليزي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا KOORA LIVE وتعادل الفريق الإيطالي مع سالزبورج بالجولة الماضية، وحقق فريق ليفربول الفوز على فريق جينك في المباراة التي أقيمت على ملعب الانفيلد YALA LIVE.