الامارات | مورينيو يواصل الانطلاقة المثالية مع توتنهام

شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يواصل الانطلاقة المثالية مع توتنهام والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قلب توتنهام الإنجليزي تخلفه بهدفين نظيفين أمام ضيفه أولمبياكوس اليوناني إلى فوز 4-2، وبلغ ثمن النهائي من «أبطال أوروبا» في كرة القدم، أول من أمس، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية. وواصل المدرب الجديد لتوتنهام، البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو، انطلاقته المثالية بعد أن حقق الفوز في أول مباراتين له، إذ فاز قبل ذلك على وست هام في الدوري الإنجليزي السبت الماضي.
وفاجأ اولمبياكوس مضيفه بهدفين سجلهما المغربي يوسف العربي (6) والبرتغالي روبن سيميدو (19)، لكن توتنهام رد الصاع صاعين بتسجيله أربعة أهداف عن طريق ديلي الي (45) وهاري كاين (50 و77) والعاجي سيرج اورييه (73). ويحتل توتنهام المركز الثاني بـ10 نقاط، مقابل 15 للبايرن المتصدر.
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