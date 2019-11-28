الامارات | نفاد تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1

شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت اللجنة المنظمة لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1، عن نفاد جميع تذاكر المدرجات، وتبقي عدد محدود جداً، يختص بباقة تذاكر الضيافة في أجنحة ياس، وشرفة الضيافة.

وشهدت مبيعات التذاكر إقبالاً قياسياً في الموسم الحالي، أدى إلى نفادها في فترة قصيرة جداً. وأشارت اللجنة إلى أن الإقبال كان كبيراً للغاية من الجمهور المحلي والعالمي العاشق لسباقات الفورمولا1. وتمثل تذاكر باقات الضيافة فرصة أخيرة للراغبين في حجز موقعهم للاستمتاع بالحدث.

وتنطلق فعاليات سباق عطلة الأسبوع اليوم، وتستمر حتى الإثنين المقبل، وسط أجواء احتفالية مرافقة لسباق بطولة العالم للفورمولا1، الذي يقام على حلبة ياس في العاصمة أبوظبي.

وخصصت اللجنة المنظمة احتفالات هي الأضخم على الإطلاق، التي تقام على هامش الجائزة منذ انطلاقها سنة 2009، وتشهد على مدار خمسة أيام العديد من الأنشطة التفاعلية والفعاليات الترفيهية، من ضمنها الجولة المفتوحة بمنطقة الصيانة في يوم خميس السوبر، ومزاد للسيارات الكلاسيكية والنادرة وسيارات الفورمولا1، تنظمه دار (آر إم سوذبي)، تتضمن السيارات المعروضة فيه السيارة الجاغوار المستخدمة في فيلم جيمس بوند سبيكتر، بالإضافة إلى سيارة الفورمولا1، التي قادها مايكل شوماخر في موسم 2002، والتي أحرز بها لقب بطولة العالم لذلك الموسم.

وكانت حلبة مرسى ياس قد طرحت تذاكر الدخول المجاني للصغار، متيحة الفرصة للعائلات من حاملي تذاكر المدرجات فئة ثلاثة أيام، ممن سجلوا عن طريق الإنترنت قبل اليوم، اصطحاب الصغار الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً، لمتابعة التجارب الحرة غداً، كما تختتم الحلبة فعاليات السباق لهذا الموسم باحتفالات اليوم الوطني الـ48، بمهرجان كرنفالي حافل بالأنشطة الترفيهية المناسبة لجميع أفراد العائلة، تختتمه بعرض مذهل للألعاب النارية يضيء سماء الحلبة.

وتشهد منطقة مشجعي الفورمولا1، ومناطق الواحات، حفلات تقدمها نخبة من النجوم الصاعدين، والعديد من الفعاليات الترفيهية والأنشطة التفاعلية، بالإضافة إلى 10 من أكبر الاستعراضات الإقليمية والعالمية، التي ستمتع الجمهور في مناطق الواحات طيلة أيام سباق عطلة الأسبوع، وتقدم لروادها خيارات متنوعة من الأطعمة والمشروبات، بالإضافة إلى مهرجان الفورمولا1 للمأكولات، الذي يتيح لحاملي التذاكر المشاركة في مسابقة مميزة وتذوق أطباق من 21 بلداً، تستضيف سباقات بطولة العالم للفورمولا1.

في جانب آخر، خصصت حلبة مرسى ياس مواقف مجانية في «ياس مول» لجميع حاملي تذاكر السباق القادمين على متن سياراتهم. وفي نسخة هذا العام لا تمنح تصاريح لصف السيارات مع تذاكر السباق، وسيكون ياس مول هو المركز الرسمي لصف السيارات لجميع حاملي التذاكر، مع توفير خدمة نقل مجانية متاحة لنقل رواد السباق من ياس مول إلى حلبة مرسى ياس، على مدار الأيام الخمسة للمهرجان.

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من الفعاليات المميزة لمهرجان الجائزة

- الجولة المفتوحة بمنطقة الصيانة في يوم خميس السوبر.

- مزاد للسيارات الكلاسيكية والنادرة، وسيارات الفورمولا1، تتضمن السيارة الجاغوار المستخدمة في فيلم جيمس بوند سبيكتر، وسيارة مايكل شوماخر، التي توج بها في موسم 2002.

- 10 من أكبر الاستعراضات الإقليمية والعالمية.

- تختتم الفعاليات باحتفالية اليوم الوطني، وعرض مميز للألعاب النارية في سماء الحلبة.

سباق للدراجات الهوائية لتكريم ذكرى تشارلي وايتينغ

تستضيف حلبة ياس سباق دراجات هوائية، تكريماً لذكرى تشارلي وايتينغ، مدير سباقات الفورمولا1 الراحل، الذي وافته المنية خلال عطلة أسبوع سباق جائزة أستراليا الكبرى، في وقت سابق من العام الجاري، بعد مسيرة مهنية طويلة في عالم رياضة السيارات، استمرت لأكثر من 40 عاماً.

يشارك في السباق جميع فرق الفورمولا1، وفورمولا3، المشاركة في سباق الجائزة الكبرى بأبوظبي، بالإضافة إلى فريق يتكون من أعضاء طاقم العمل لدى حلبة مرسى ياس.