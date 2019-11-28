الامارات | بعثة «الدراجات» تغادر اليوم إلى مصر للمشاركة في البطولة العربية

شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة «الدراجات» تغادر اليوم إلى مصر للمشاركة في البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغادر بعثة منتخب الدراجات، صباح اليوم، إلى مدينة الإسكندرية المصرية، استعداداً للمشاركة في البطولة العربية للطريق للكبار والشباب والناشئين والإناث، التي ينظمها الاتحاد العربي، وتستضيفها مصر من 29 الجاري إلى 7 ديسمبر المقبل، بمشاركة 10 دول عربية.

يترأس البعثة المدير المالي باتحاد الدراجات، عبدالكريم الزرعوني، وتضم مدرب منتخب الكبار، بدر محمد ميرزا، ومدرب الشباب والناشئين، مهدي عزيز، والمدرب المساعد، شريف عبدالله، والحكم المرافق، سيف سرور الشرقي.

ويضم الجهاز الإداري والتقني معاذ المنصوري وحسين مال الله وأحمد معيوف ومايكل ريس وجون بول، بالإضافة إلى نجوم منتخب الكبار: يوسف ميرزا ومحمد المنصوري وجابر المنصوري وسيف معيوف وخالد معيوف ووليد النقبي وأحمد المنصوري، ومن منتخبات الشباب والناشئين والإناث حارب الصباغ وعلي حميد وراشد المنصوري وسيف درويش ومحمد المطيوعي ويوسف الشحي وسعيد المهيري وزايد سلطان وعبدالله جاسم وصفية مختار، وشيخة عيسى.

وتبدأ البطولة غداً بالاجتماع الفني، فيما يفتتح منتخب الشباب مشوار الإمارات في البطولة، بالمشاركة في سباق الفرق ضد الساعة، الذي يقام بعد غدٍ لمسافة 52 كم.