الامارات | مجلس أبوظبي يشارك «تنمية المجتمع» احتفالات اليوم الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أبوظبي يشارك «تنمية المجتمع» احتفالات اليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك مجلس أبوظبي الرياضي في احتفالية دائرة تنمية المجتمع، التي أقيمت أمس بحديقة أم الإمارات، بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ48، والتي شهدت العديد من الفقرات التراثية والوطنية، اعتزازاً وفخراً بالمناسبة الغالية.

وقال أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، في تصريح صحافي: هذه المناسبة تسلط الضوء على المسيرة التنموية الوطنية المزدهرة، التي انطلقت قبل 48 عاماً، وحجم الإنجازات والنجاحات الكبيرة التي قطعتها دولتنا في مختلف المجالات، ما قادنا للريادة والتميز وترسيخ المكانة العالمية كأهم الدول التنافسية، بما يتماشى مع الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لقيادة الإمارات الحكيمة، التي ننطلق منها لترجمة خططنا وطموحاتنا الكبيرة.

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وأضاف: في ظل دعم ورعاية القيادة الرشيدة للحركة الرياضية، غدت الإمارات وجهة عالمية للرياضة، عبر استضافة واحتضان أهم الفعاليات الرياضية العالمية ذات الحضور البارز والتأثير الكبير في أجندة الاتحادات الرياضية الدولية، وأصبحت ملتقى الأبطال لنخبة رياضيي العالم، وصناع القرار الرياضي الدولي.

وأكد العواني: نجاح خططنا يعود للقيادة الحكيمة، التي ترى أن الرياضة مفتاح التقارب والتواصل ورسالة السلام والتسامح بين شعوب العالم، مبيناً أن المكارم السخية للقيادة الحكيمة أسهمت وتسهم باستمرار في صناعة التفوق الرياضي لرياضيينا وفرقنا ومنتخباتنا الرياضية، وباتت دولتنا نموذجاً عالمياً، ووجهة رائدة من حيث المنشآت الرياضية المتطورة.

• عارف العواني: نجاح خططنا يعود إلى القيادة الحكيمة التي ترى أن الرياضة مفتاح التقارب والتواصل، ورسالة السلام والتسامح بين شعوب العالم.